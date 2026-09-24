Costa Sud di Palermo Foto di Sonia Sabatino

Costa sud di Palermo: avanti con la Bandita, ma restano fermi Oreto, Parco Grassi e Sperone

24/09/2026 di , Tempo di lettura 3 min

Un passo avanti verso la riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita è stato compiuto. L’amministrazione comunale di Palermo, il 21 settembre, ha nominato la commissione che avrà il compito di verificare il progetto esecutivo, atto propedeutico all’effettivo avvio dei lavori. Le domande presentate saranno, dunque, valutate da un gruppo di quattro tecnici: il rup Giovanni Sarta, nominato in qualità di presidente, gli ingegneri Deborah Spiaggia e Gesualdo Guarnieri, e il biologo Fabio Di Piazza. Il progetto, legato a doppio filo con quello del porticciolo della Bandita (da 15,7 milioni di euro) , prevede diverse migliorie. Dal rifacimento dei marciapiedi alla realizzazione di un belvedere pedonale. Oltre ad un parcheggio, aree verdi e un percorso ciclopedonale. Per un totale di 12 milioni di euro. Risultano, invece, ancora fermi i progetti relativi alla foce del fiume Oreto, alla riqualifica del Parco Libero Grassi e al Parco a mare dello Sperone. Parliamo, dunque, dei quattro progetti cardine del masterplan presentato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, nel mese di luglio.

Il definanziamento della foce del fiume Oreto

«I soldi per i lavori alla foce del fiume Oreto, trovati da noi tramite il fondo Rigenerazione Urbana, sono stati persi dall’amministrazione Lagalla per ben due volte – dichiara a MeridioNews Adriano Varrica, deputato del Movimento 5 stelle all’Ars -. A livello nazionale è stata stabilita una nuova scadenza e avevamo denunciato il rischio di perdere i 12 milioni. Lagalla ha risposto che avrebbe spostato questo finanziamento sul Poc che però, dopo circa un anno, è stato parzialmente definanziato dal governo nazionale. Tagliando nuovamente fuori il progetto della foce Oreto». Dal canto suo, l’amministrazione ha dichiarato di essere al lavoro per trovare nuovi finanziamenti e portare a termine uno dei punti cardine per la reale riqualificazione di tutta la Costa sud di Palermo.

Gli altri progetti del masterplan

Il masterplan presentato a luglio da Roberto Lagalla punta ad avviare un processo di rigenerazione urbana sui sette chilometri di litorale palermitano e nei quartieri limitrofi. Un’operazione che, complessivamente, vanta investimenti per oltre 200 milioni, reperiti da capitoli di spesa quali i fondi ex Gescali, PNRR e FSC. Tra questi figurano diversi progetti, alcuni dei quali già in fase di realizzazione, come il nodo autostradale di Brancaccio. Ma se i lavori a corollario dei progetti principali stanno procedendo più o meno velocemente, la preoccupazione rimane alta proprio sui protagonisti. Soprattutto per la lentezza con cui si portano avanti gli iter burocratici, anche a causa di azioni legali tra aziende che si contendono la realizzazione dei cantieri.

Il tesoretto trovato da Lagalla

«Il masterplan della Costa sud è stato raccontato dall’amministrazione come una delle più importanti operazioni di trasformazione urbana mai avviate a Palermo – continua Varrica -. E presentato come il risultato di una strategia organica messa in campo in questi anni. Eppure, dalla nostra analisi, emerge che la maggioranza delle opere deriva da finanziamenti ottenuti prima». Compresi quelli per cui si è speso il M5s, appunto. «Dati alla mano – conclude il deputato -, 175,2 milioni sui 202,6 totali, cioè l’86,5 per cento, riguardano interventi finanziati o avviati prima dell’insediamento della giunta Lagalla».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Mafia: 25 misure cautelari e sequestri per 5,5 milioni tra Catania e Siracusa
Leggi la notizia

Un passo avanti verso la riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita è stato compiuto. L’amministrazione comunale di Palermo, il 21 settembre, ha nominato la commissione che avrà il compito di verificare il progetto esecutivo, atto propedeutico all’effettivo avvio dei lavori. Le domande presentate saranno, dunque, valutate da un gruppo di quattro tecnici: il rup Giovanni […]

Conto alla rovescia per la A18 e A20: senza soldi cantieri al palo e stop a ottobre
Leggi la notizia

Un passo avanti verso la riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita è stato compiuto. L’amministrazione comunale di Palermo, il 21 settembre, ha nominato la commissione che avrà il compito di verificare il progetto esecutivo, atto propedeutico all’effettivo avvio dei lavori. Le domande presentate saranno, dunque, valutate da un gruppo di quattro tecnici: il rup Giovanni […]

Blitz a Trecastagni, carabinieri trovano 102 tartarughe in una casa
Leggi la notizia

Un passo avanti verso la riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita è stato compiuto. L’amministrazione comunale di Palermo, il 21 settembre, ha nominato la commissione che avrà il compito di verificare il progetto esecutivo, atto propedeutico all’effettivo avvio dei lavori. Le domande presentate saranno, dunque, valutate da un gruppo di quattro tecnici: il rup Giovanni […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026
di

Dal 21 settembre si apre la settimana dell’equinozio d’autunno: il Sole varca i gradi della Bilancia e i movimenti dei pianeti imprimono all’oroscopo un’energia più scorrevole e aerea. La Luna sarà piena in Bilancia e le energie si riprenderanno in maniera sensata: qualcosa, dentro i segni più toccati dalla Luna, si scioglierà e troverà pace. […]

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]