Ponte sullo Stretto, no al visto di legittimità dalla Corte dei conti

29/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Arriva un altro stop tecnico alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera simbolo del leader del Carroccio Matteo Salvini. La Corte dei conti ha respinto il visto di legittimità sulla delibera relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, al termine della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025.

Salvini parla di «scelta politica» dopo la bocciatura della Corte dei Conti

La delibera, approvata dal Cipess lo scorso 6 agosto, prevedeva l’assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e l’approvazione del progetto definitivo ai sensi del decreto-legge numero 35 del 2023. Le motivazioni del mancato visto non sono ancora note e saranno comunicate entro 30 giorni. «La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico», ha commentato il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Case a un euro in Sicilia: «Nato per ripopolare, il progetto ha portato anche lavoro»
Leggi la notizia

Arriva un altro stop tecnico alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera simbolo del leader del Carroccio Matteo Salvini. La Corte dei conti ha respinto il visto di legittimità sulla delibera relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo […]

Scarcerato Niko Pandetta dopo tre anni. Il suo futuro in Calabria
Leggi la notizia

Arriva un altro stop tecnico alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera simbolo del leader del Carroccio Matteo Salvini. La Corte dei conti ha respinto il visto di legittimità sulla delibera relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo […]

Mafia, nei verbali di William Cerbo le truffe a Catania e la ricerca di appoggi politici a destra
Leggi la notizia

Arriva un altro stop tecnico alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera simbolo del leader del Carroccio Matteo Salvini. La Corte dei conti ha respinto il visto di legittimità sulla delibera relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]