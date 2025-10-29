Arriva un altro stop tecnico alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera simbolo del leader del Carroccio Matteo Salvini. La Corte dei conti ha respinto il visto di legittimità sulla delibera relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, al termine della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025.

Salvini parla di «scelta politica» dopo la bocciatura della Corte dei Conti

La delibera, approvata dal Cipess lo scorso 6 agosto, prevedeva l’assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e l’approvazione del progetto definitivo ai sensi del decreto-legge numero 35 del 2023. Le motivazioni del mancato visto non sono ancora note e saranno comunicate entro 30 giorni. «La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico», ha commentato il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.