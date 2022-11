Corso Italia, semafori spenti dal 17 ottobre. Amts: «Saranno ripristinati tra oggi e domani. Ecco cosa è successo»

C’è chi è preoccupato, chi è stanco e chi, invece, la prende con filosofia. A Catania, nel centralissimo corso Italia, da giorni automobilisti e pedoni fanno i conti con i semafori spenti.

Dal 17 ottobre scorso, infatti, un cortocircuito ad un cavo di alimentazione della centralina ha messo fuori servizio gli impianti che regolano il traffico in tre grandi incroci del centro.

Un guasto la cui riparazione ha richiesto più tempo del previsto per la presenza dei cavi della fibra e che ha costretto l’impresa a lavorare incessantemente anche la sera, come ha spiegato questa mattina ai nostri microfoni Chiara La Spina, responsabile degli impianti fissi per l’Azienda metropolitana trasporti e sosta, che si occupa anche della gestione e manutenzione della segnaletica stradale e dei semafori.

«Tra oggi e domani – assicura – sarà ripristinato il normale funzionamento».

