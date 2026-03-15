Foto d'archivio

Quattro corse clandestine di cavalli, con scommesse, organizzate tra Termini Imerese e Trabia, nel Palermitano. I carabinieri hanno identificato gli organizzatori, adesso indagati. Si tratta di sei persone, tra i 26 e i 43 anni, raggiunte dai carabinieri e accusate di aver promosso, organizzato e diretto le competizioni non autorizzate. Nel periodo tra giugno 2024 e gennaio 2025, come ricostruito dai militari. I quali si sono avvalsi di indagine tecniche, soprattutto attraverso i social network. Usati dagli stessi organizzatori per promuovere gli eventi clandestini, attraverso video pubblicati online, e gestire le scommesse illegali. Per gare che avvenivano su normali strade asfaltate, con possibile rischio anche per la salute dei cavalli.