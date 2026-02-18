Corruzione, ai domiciliari il deputato Fi Michele Mancuso

18/02/2026

I magistrati lo avevano chiesto e oggi è arrivata la conferma: disposti i domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. Una misura cautelare, quella dell’arresto da scontare in casa, che rientra nell’indagine della procura di Caltanissetta per corruzione. L’accusa è di aver ricevuto una tangente da 12mila euro, in cambio di quasi 100mila euro di fondi pubblici all’associazione Gentemergente. Per l’organizzazione di alcuni eventi nel Nisseno. Indagati, insieme al deputato, anche responsabili e componenti dell’associazione, oltre che i presunti tramite dell’operazione. Responsabili, sempre secondo l’accusa, anche di un giro di false fatture.

