Le indagini sul corpo abbandonato in un sacco a Milazzo. Vittima 84enne ucciso con tre colpi di pistola

Si è trattato di una vera e propria esecuzione. Il corpo senza vita di Salvatore Italiano, 84 anni, è stato ritrovato ieri pomeriggio poco prima delle 15.30 all’interno di un sacco di plastica, abbandonato in un campo incolto in via Capuana, nella zona di Ponente. Dai primi accertamenti medico-legali, l’anziano sarebbe stato ucciso con tre colpi alla testa. A trovare il cadavere sono stati alcuni passanti diretti verso la spiaggia, nei pressi del ristorante Il Gabbiano, al confine con il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, in zona Bastione.

Salvatore Italiano viveva a Fiumarella e gestiva una piccola bottega di vini. Secondo quanto riferito dal procuratore capo Giuseppe Verzera e dal medico legale, l’omicidio sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino, ma l’orario esatto sarà stabilito con l’autopsia. Gli investigatori della squadra mobile di Messina stanno ascoltando i residenti e analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona, a partire da quelle installate presso il ristorante, per capire quando e da chi il corpo sia stato abbandonato.