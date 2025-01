A18, contromano in autostrada per 20 chilometri: «Il 36enne era ubriaco»

Oltre 20 chilometri contromano in autostrada. Così un uomo ubriaco ha percorso un lungo tratto della A18 Messina-Catania. La scena è stata ripresa dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del Consorzio autostrade siciliane (Cas). Il 36enne originario della provincia di Enna è stato poi fermato, a bordo di una Fiat Panda, dalle pattuglie della polizia stradale e da una squadra di viabilità del Cas, nei pressi dello svincolo di Acireale (in provincia di Catania).

Dai controlli effettuati successivamente, il 36enne è risultato già gravato da numerosi precedenti penali, anche per reati specifici. Stando a quanto ricostruito della dinamica, l’uomo ha invertito il senso di marcia nella corsia di sorpasso, percorrendo poi una ventina di chilometri in contromano. Numerose sono state le chiamate al numero di emergenza per segnalare la pericolosa infrazione dell’automobilista.

Scattate le procedure di emergenza, il conducente è stato fermato e il tratto autostradale messo in sicurezza: il 36enne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e per la guida contromano in autostrada; la patente è stata ritirata e verrà revocata. Per l’uomo sono scattate anche delle sanzioni penali e amministrative.