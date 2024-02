Gravina di Catania, controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri

Controlli straordinari dei carabinieri, nell’ottica della prevenzione e del contrasto all’illegalità diffusa, lungo gli assi principali della città di Gravina, nonché presso il parco comunale Borsellino e le aree dei centri commerciali. In particolare, nel corso dei controlli gli equipaggi hanno fermato una quarantina di veicoli e altrettante persone, facendo complessivamente 5 sanzioni al codice della Strada – soprattutto mancata revisione periodica e guida senza cinture di sicurezza – per un importo di oltre 2.000 euro oltre, al sequestro amministrativo di un mezzo a tre ruote.

Riguardo appunto a quest’ultimo caso, i carabinieri hanno controllato in via Carrubella, il conducente di un Apecar Piaggio, un 70enne catanese, che è stato sorpreso a mentre circolava non solo senza documenti, ma addirittura senza avere mai provveduto a stipulare la polizza assicurativa obbligatoria.

L’assenza della copertura è un fenomeno purtroppo diffuso e spesso riscontrato in precedenti controlli dai militari dell’Arma. In una seconda fase dei servizi, l’attenzione dei militari è stata poi rivolta ai soggetti

sottoposti a restrizioni della libertà personale presso il proprio domicilio. Nel frangente, è stata verificata la presenza in casa di una decina di persone, nella zona di San Giovanni Galermo ed in via Carrubella, trovate tutte regolarmente in casa.