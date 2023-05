Sanzione da 27mila euro a un ristorante al Castello Ursino. Impiegava lavoratori in nero

Lavoratori in nero in un ristorante in piazza Federico di Svevia e l’assenza della certificazione antincendio in un pub di via Gemmellaro. Questo quanto emerso durante le ispezioni nei locali dalle movida da parte dei carabinieri. I militari hanno deferito un 33enne, titolare di un ristorante il cui nome non è stato fornito alla stampa, per omessa sorveglianza dei lavoratori e per avere impiegato sei persone in nero. Per il 33enne è scattata una sanzione da 27mila euro con la sospensione dell’attività. Lo stesso esercizio pubblico, nei pressi del Castello Ursino, occupava abusivamente il suolo comunale.

In via Gemmellaro, invece, il titolare di un pub è stato sanzionato per mille euro per carenze igienico sanitarie. Anche in questo caso le forze dell’ordine non hanno reso noto il nominativo dell’attività commerciale.