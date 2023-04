Controlli nei locali della movida a Catania, sanzioni per cinquemila euro

Nelle serate del weekend appena trascorso, controlli da parte delle forze dell’ordine nelle aree di via Santa Filomena e via Gemmellaro, piazza Bellini e piazza Scammacca, piazza Federico di Svevia e piazza Currò, a Catania. Controllate complessivamente 193 persone e 100 veicoli, sono state contestate 76 violazioni del codice della strada, 5 veicoli sono stati sequestrati, 8 veicoli sono stati sottoposti al fermo amministrativo e altri 10 fermati per mancanza della copertura assicurativa. Sono stati, inoltre, controllati 34 esercizi commerciali, di cui: uno sanzionato per carenza igienico sanitaria dei locali cucina; uno per ampliamento dell’attività non comunicata; tre poiché aperti oltre l’orario consentito; uno per occupazione di suolo pubblico; uno al quale proprietario veniva sospesa la licenza per carenza igienico sanitaria, sanzionato, per occupazione del suolo pubblico e per mancanza Haccp. In seguito a quanto riscontrato sono irrogate sanzioni per circa 5.000 euro.