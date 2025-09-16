Controlli della Guardia costiera tra Taormina e Letojanni: sequestri di pesce e chiuso un ristorante

16/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Il centro controllo area pesca della direzione marittima guardia costiera di Catania ha intensificato i controlli sulla filiera ittica nei giorni scorsi, con un’operazione mirata a contrastare pratiche illegali nel commercio dei prodotti del mare. Le verifiche hanno interessato in particolare Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Forza d’Agrò e le aree limitrofe, località caratterizzate da un forte flusso turistico e da una fitta presenza di attività di ristorazione. L’attività è stata svolta in collaborazione con i medici veterinari del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Messina.

Dai controlli sono emerse numerose irregolarità: ai titolari di diversi ristoranti sono state comminate sanzioni per un totale di circa 10.000 euro. Sequestrati oltre 500 chilogrammi di pesce di varia tipologia, privo della documentazione che ne attestasse la tracciabilità e quindi la legittima detenzione. Riscontrata inoltre la presenza di circa 10 chilogrammi di novellame di sarda, di dimensioni inferiori a quelle consentite dalla normativa.

Parallelamente, i veterinari hanno rilevato violazioni igienico-sanitarie: cattivo stato di conservazione degli alimenti, locali non idonei, carenze strutturali e depositi promiscui di cibo e materiali. In un caso specifico, le gravi carenze hanno portato alla chiusura temporanea di un ristorante e a una sanzione aggiuntiva di 3.000 euro, con obbligo di eliminare le irregolarità prima della riapertura. Le autorità tuttavia non hanno fornito alla stampa il nome dell’attività commerciale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, si è dimesso il direttore dell’Asp indagato per violenza sessuale
Leggi la notizia

Il centro controllo area pesca della direzione marittima guardia costiera di Catania ha intensificato i controlli sulla filiera ittica nei giorni scorsi, con un’operazione mirata a contrastare pratiche illegali nel commercio dei prodotti del mare. Le verifiche hanno interessato in particolare Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Forza d’Agrò e le aree limitrofe, località caratterizzate da un […]

Nomine in Sicilia, tra consorzi, Iacp ed enti parco: il risiko delle poltrone tra ex deputati e candidati trombati
Leggi la notizia

Il centro controllo area pesca della direzione marittima guardia costiera di Catania ha intensificato i controlli sulla filiera ittica nei giorni scorsi, con un’operazione mirata a contrastare pratiche illegali nel commercio dei prodotti del mare. Le verifiche hanno interessato in particolare Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Forza d’Agrò e le aree limitrofe, località caratterizzate da un […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]