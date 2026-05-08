Ortigia, controlli da parte dei carabinieri: denunce e sequestri

Foto di carabinieri di Siracusa

Controlli a tappeto dei carabinieri sull’isola di Ortigia, a Siracusa, in questi giorni caratterizzati da un forte afflusso turistico. Nel corso delle attività sono stati controllati 77 veicoli e identificate 132 persone, con sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro per violazioni al codice della strada. Complessivamente, sono stati anche sequestrati 8 veicoli.

Armi e denunce

Due giovani, un 30enne di Avola e un 22enne di Buccheri, sono stati denunciati per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto due coltelli a serramanico, un machete, un manganello telescopico e una mazza da baseball, oltre a un tirapugni in ferro. Altri tre soggetti sono stati denunciati: un 23enne e un 18enne perché recidivi alla guida senza patente, e un 24enne per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Droga e abusivismo

Nel corso dei controlli, sei persone tra i 18 e i 62 anni sono state segnalate alla prefettura come assuntrici abituali di sostanze stupefacenti, trovate in possesso di cocaina e hashish per uso personale. I militari hanno inoltre sequestrato un ape-calessino utilizzato come taxi abusivo, privo delle necessarie autorizzazioni.