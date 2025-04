Controlli a strutture turistiche a Catania, 112 sanzioni

La polizia locale di Catania ha intensificato le attività di controllo sulle strutture turistiche e ricettive catanesi eseguendo 540 controlli, sanzionandone 112, per complessivi 128.960 euro. Tra queste 25 erano senza il Codice identificativo nazionale, creato per fare emergere il sommerso e gli abusivi, e 87 per la sua mancata esposizione al pubblico. Gli elenchi dei soggetti morosi o non in regola con il pagamento dell’imposta di soggiorno e del rispetto della normativa nazionale verrà trasmesso alle autorità di polizia competente in materia fiscale. A Catania risultano attive 4.156 strutture ricettive: 3.744 sono destinate ad affitti brevi; 254 son i B&b; 83 gli affittacamere; 50 gli hotel; 22 le case vacanza e tre gli agriturismi