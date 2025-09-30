Il Comune di Palermo ha detto no al riconoscimento dello Stato di Palestina. La maggioranza di centrodestra ha infatti bocciato l’ordine del giorno che chiedeva di fermare le operazioni militari a Gaza e di sollecitare il Governo nazionale a interrompere le relazioni con Israele.

Il voto sullo Stato di Palestina e le posizioni politiche

La discussione sul riconoscimento dello Stato di Palestina si è svolta questa mattina a Sala Martorana, nel corso della seduta dedicata al rendiconto 2024. Il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, ha posto in votazione l’ordine del giorno presentato dalle opposizioni. Su 31 consiglieri presenti, 12 hanno votato a favore e 19 si sono astenuti.

Gli schieramenti

A sostenere il documento sono stati i consiglieri comunali di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Avs, Oso e Misto, mentre la maggioranza di centrodestra ha scelto l’astensione.

Le manifestazioni di piazza

L’iniziativa per il riconoscimento dello Stato di Palestina era nata in concomitanza con le mobilitazioni dello scorso 22 settembre, quando anche a Palermo migliaia di persone avevano sfilato in corteo per chiedere il riconoscimento dello Stato palestinese e la fine delle operazioni militari a Gaza.