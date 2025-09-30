Palermo, il Consiglio comunale boccia il riconoscimento dello Stato di Palestina

30/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Il Comune di Palermo ha detto no al riconoscimento dello Stato di Palestina. La maggioranza di centrodestra ha infatti bocciato l’ordine del giorno che chiedeva di fermare le operazioni militari a Gaza e di sollecitare il Governo nazionale a interrompere le relazioni con Israele.

Il voto sullo Stato di Palestina e le posizioni politiche

La discussione sul riconoscimento dello Stato di Palestina si è svolta questa mattina a Sala Martorana, nel corso della seduta dedicata al rendiconto 2024. Il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, ha posto in votazione l’ordine del giorno presentato dalle opposizioni. Su 31 consiglieri presenti, 12 hanno votato a favore e 19 si sono astenuti.

Gli schieramenti

A sostenere il documento sono stati i consiglieri comunali di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Avs, Oso e Misto, mentre la maggioranza di centrodestra ha scelto l’astensione.

Le manifestazioni di piazza

L’iniziativa per il riconoscimento dello Stato di Palestina era nata in concomitanza con le mobilitazioni dello scorso 22 settembre, quando anche a Palermo migliaia di persone avevano sfilato in corteo per chiedere il riconoscimento dello Stato palestinese e la fine delle operazioni militari a Gaza.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Sequestrate nove tonnellate di cibo non conforme dai Nas di Catania
Leggi la notizia

Il Comune di Palermo ha detto no al riconoscimento dello Stato di Palestina. La maggioranza di centrodestra ha infatti bocciato l’ordine del giorno che chiedeva di fermare le operazioni militari a Gaza e di sollecitare il Governo nazionale a interrompere le relazioni con Israele. Il voto sullo Stato di Palestina e le posizioni politiche La […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]