Condannato per violenza su una 12enne: in carcere agente della municipale di Siracusa

Una sentenza definitiva ha aperto le porte del carcere a un agente della polizia municipale di Siracusa, oggi 56enne, riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 12 anni. I fatti risalgono all’estate del 2015, quando la giovane si trovava in spiaggia con il padre e l’uomo, all’epoca amico di famiglia.

Secondo quanto accertato nei vari gradi di giudizio, l’episodio si sarebbe verificato mentre il padre della vittima era in acqua. In quei momenti, l’imputato avrebbe tentato di abusare della minore. A interrompere il tutto furono alcuni testimoni che, notando l’atteggiamento sospetto, segnalarono immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine. Il 56enne si era poi allontanato dalla spiaggia prima dell’arrivo della polizia. Dopo un lungo iter giudiziario, l’uomo è stato condannato in via definitiva a due anni e sei mesi di reclusione.