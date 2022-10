Con l’auto contro il muro, grave un 24enne

Un giovane di 24 anni è finito con l’auto contro un muro in via Pier Santi Mattarella a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, quando sulla zona si è abbattuto un forte temporale.

Stando a quanto ricostruito finora, il 24enne avrebbe perso il controllo dell’Alfa Romeo 159 che avrebbe sbandato. L’auto si è poi anche cappottata. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri. Nello stesso muro colpito dalla vettura c’è la foto di un altro giovane morto qualche anno prima sempre in un incidente.