Comunali 2024, a Caltanissetta niente campo largo al ballottaggio

A Caltanissetta il campo largo per le elezioni del sindaco non ci sarà, o perlomeno così dovrebbe essere. Dopo il primo turno delle elezioni amministrative, il sindaco uscente del M5s Roberto Gambino, che ha ottenuto il 28 per cento dei voti, non ha infatti trovato alcun accordo né con la candidata del centrosinistra Annalisa Petitto né con quello del centrodestra Walter Tesauro che vanno al ballottaggio del 23 e 24 giugno.

Walter Tesauro, 62 anni, avvocato, candidato del centrodestra, che al primo turno ha ottenuto 10.052 voti (34,42 per cento) è sostenuto dalle liste Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega-Udc, Democrazia cristiana, Azzurri per Caltanissetta-Tesauro Sindaco, Giovanna Candura-Riprendiamo il cammino-Caltanissetta 2030, Noi Moderati.

Annalisa Petitto, 46 anni, avvocata e consigliera comunale uscente, al primo turno ha ottenuto 9.000 voti (30,81 per cento). Ha militato per anni nel Partito Democratico dal quale è uscita due anni fa, e ha il sostegno di sette liste. Il Pd ha dato il suo appoggio senza simbolo, nella lista Caltanissetta Futura e Democratica. Le altre liste sono CL Tutta la Vita Petitto sindaco, Orgoglio Nisseno, Insieme Petitto Sindaco, Fare centro con Totò Licata Petitto Sindaco, Ora Petitto Sindaco, Avanti Caltanissetta Petitto Sindaco.