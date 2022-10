Compie 100 anni la signora Giovanna. Nell’aprile 2020 contrasse il Covid e si ruppe il femore contemporaneamente

Quella della signora Giovanna Nicolosi è la storia di una donna forte, che ha sempre lavorato, fin da ragazzina, sforzandosi di guardare avanti e di scacciare dai suoi pensieri i dispiaceri e le brutture del passato.

Una donna che nell’aprile del 2020, all’età di 97 anni, si è ritrovata a lottare con lo stesso coraggio di una leonessa quando, in pieno lockdown, contrasse il Covid e contemporaneamente si ruppe il femore.

Mentre il figlio e la nuora combattevano in ospedale contro lo stesso virus, che però li aveva colpiti in una forma particolarmente aggressiva, la signora Giovanna accusava appena i sintomi di una bronchite, rimettendosi in piedi molto presto.

Il 15 ottobre scorso ha spento cento candeline. Lo stesso traguardo tagliato dal marito, scomparso pochi anni fa.

Le nostre telecamere l’hanno raggiunta a Viagrande, in provincia di Catania, dove vive e dove le è stata organizzata una grande festa.

Le abbiamo chiesto quale sia il suo segreto…

GUARDA IL VIDEO