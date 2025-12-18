Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ragioni che giustificano il voto contrario alla riforma della giustizia, riguardo il prossimo referendum costituzionale, si è costituito il Comitato Avvocatura Etnea per il NO. Secondo un gruppo di avvocati catanesi, questa riforma va respinta perché il suo reale obiettivo non sarebbe quello di migliorare la giustizia, ma […]
Tribunale di Catania
Il Comitato Avvocatura Etnea per il NO: «È necessario sensibilizzare l’opinione pubblica»
Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ragioni che giustificano il voto contrario alla riforma della giustizia, riguardo il prossimo referendum costituzionale, si è costituito il Comitato Avvocatura Etnea per il NO.
Secondo un gruppo di avvocati catanesi, questa riforma va respinta perché il suo reale obiettivo non sarebbe quello di migliorare la giustizia, ma di indebolire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, situazione che altererebbe l’equilibrio fra i poteri dello Stato. «Questa falsa riforma della giustizia non risponde ai reali bisogni delle persone» afferma il nuovo Comitato Avvocatura Etnea per il NO al referendum.
«In questo modo molti problemi restano, infatti, non si riducono i tempi dei processi, non si affrontano le carenze di organici e di risorse degli uffici giudiziari – riferiscono ancora gli avvocati etnei del comitato – Inoltre, questa modifica costituzionale indebolisce l’imparzialità dei Pubblici Ministeri e determina un’alterazione dell’equilibrio fra i Poteri dello Stato a vantaggio dei potenti (politici e/o economici) in danno delle persone. Tra la tutela del Potere e la tutela dei cittadini, noi avvocati costituenti il Comitato, scegliamo la missione morale di tutelare i cittadini».
Goffredo D’Antona portavoce
Carmen Mirabella
Francesco Faro
Luca Cultrera
Mara Tramontana
Valentina Costanzo
Diego Trigilia
Antonio Paolo Russo
Antonio Petronaci
Biagio Tinghino
Cristiano Leonardi
Cinzia Grisiglione
Dario Pruiti
Emanuela Lanzafame
Emanuela Signorelli
Enzo Mellia
Filippo Finocchiaro
Giacomo Pulvirenti
Gianmaria Vasquez
Luca di gloria
Maria Concetta Tringali
Maria Di Gregorio
Matteo Fiorenza
Matteo Marino
Michele Sangiorgio
Nello Papandrea
Nicoletta Pistarà
Salvo Gangi
Salvina Cataldi
Silvia Scrofani
Ruggero Faro
Valeria Sicurella
Vincenza Torrisi
Vincenzo Alba