Tribunale di Catania

Il Comitato Avvocatura Etnea per il NO: «È necessario sensibilizzare l’opinione pubblica»

18/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ragioni che giustificano il voto contrario alla riforma della giustizia, riguardo il prossimo referendum costituzionale, si è costituito il Comitato Avvocatura Etnea per il NO.

Secondo un gruppo di avvocati catanesi, questa riforma va respinta perché il suo reale obiettivo non sarebbe quello di migliorare la giustizia, ma di indebolire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, situazione che altererebbe l’equilibrio fra i poteri dello Stato. «Questa falsa riforma della giustizia non risponde ai reali bisogni delle persone» afferma il nuovo Comitato Avvocatura Etnea per il NO al referendum.

«In questo modo molti problemi restano, infatti, non si riducono i tempi dei processi, non si affrontano le carenze di organici e di risorse degli uffici giudiziari – riferiscono ancora gli avvocati etnei del comitato – Inoltre, questa modifica costituzionale indebolisce l’imparzialità dei Pubblici Ministeri e determina un’alterazione dell’equilibrio fra i Poteri dello Stato a vantaggio dei potenti (politici e/o economici) in danno delle persone. Tra la tutela del Potere e la tutela dei cittadini, noi avvocati costituenti il Comitato, scegliamo la missione morale di tutelare i cittadini».

Goffredo D’Antona portavoce

Carmen Mirabella

Francesco Faro

Luca Cultrera

Mara Tramontana

Valentina Costanzo

Diego Trigilia

Antonio Paolo Russo

Antonio Petronaci

Biagio Tinghino

Cristiano Leonardi

Cinzia Grisiglione

Dario Pruiti

Emanuela Lanzafame

Emanuela Signorelli

Enzo Mellia

Filippo Finocchiaro

Giacomo Pulvirenti

Gianmaria Vasquez

Luca di gloria

Maria Concetta Tringali

Maria Di Gregorio

Matteo Fiorenza

Matteo Marino

Michele Sangiorgio

Nello Papandrea

Nicoletta Pistarà

Salvo Gangi

Salvina Cataldi

Silvia Scrofani

Ruggero Faro

Valeria Sicurella

Vincenza Torrisi
 
Vincenzo Alba

