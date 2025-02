Comiso: denunciato il figlio dell’anziana trovata mummificata in casa

Occultamento di cadavere e truffa aggravata. Sono questi i reati per cui è stato denunciato un infermiere 58enne, figlio dell’anziana donna trovato morta e mummificata in casa a Comiso, in provincia di Ragusa. Nel primo pomeriggio di oggi, alcuni agenti del commissariato di polizia sono intervenuti in una via centrale della cittadina del Ragusano dove era stato segnalato un furto in atto all’interno di un’abitazione.

I poliziotti hanno identificato il titolare dell’appartamento che, però, ha riferito che la notizia non fosse vera. L’ispezione dei locali ha permesso agli agenti di trovare in una camera da letto il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. L’uomo ha riferito che il corpo era quello dell’anziana madre di 96 anni, morta nel mese di marzo del 2023 per cause naturali. Elementi che sono stati confermati dopo l’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale intervenuto per i rilievi.