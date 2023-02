Aeroporto di Catania, un grosso coltello trovato in un bagaglio da stiva

Un coltello di grosse dimensioni è stato individuato all’interno di una valigia durante i controlli effettuati dal personale aeroportuale nella postazione di controllo dei bagagli di stiva dell’aeroporto di Catania. La polizia di frontiera ha individuato la proprietaria che ha accompagnato gli agenti ai quali ha mostrato il grosso coltello, Kukri nepalese, con una lama affilata di circa 30 centimetri, custodito all’interno di un fodero con altri due coltelli con le lame di circa 8 centimetri. La donna non è riuscita a giustificare il possesso e il trasporto delle armi, riferendo soltanto di essere partita in macchina dalla sua abitazione nel Nord Italia e, dopo avere trascorso una vacanza a Catania, di essere in partenza per tornare a casa. I coltelli e la custodia sono stati sequestrati e la donna è stata denunciata in stato di libertà per il reato di porto di armi e oggetti atti a offendere. Solo due giorni fa, davanti a una delle porte d’ingresso dell’aeroporto di Catania era stato trovato un borsone abbandonato con dentro due coltelli e un’ascia.