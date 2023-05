Guida senza patente e in macchina ha tre coltelli, arrestato nel Trapanese

Senza patente ma con tre coltelli in auto. Per questo i carabinieri di Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) hanno arrestato un pregiudicato 49enne di Castelvetrano che è accusato di porto di armi o oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un posto di blocco, i militari hanno intimato l’alt ma l’uomo, con in auto anche un altro passeggero, non si è fermato e anzi è fuggito per le vie cittadine. Dopo averlo bloccato, i carabinieri lo hanno trovato con un coltello a serramanico. Anche il passeggero, un pregiudicato di 42 anni, aveva un coltello a serramanico e un coltello a farfalla. In seguito all’udienza di convalida del fermo, il 49enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano. Il passeggero, invece, è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.