Aci Catena, il (fallito) colpo della spaccata in un supermercato

Un escavatore per tentare il colpo della spaccata in un supermercato di Aci Catena, in provincia di Catania. Un colpo che non è stato messo a segno per l’arrivo dei carabinieri, intorno alle 3.30, in via Nizzetti nella frazione di Aci San Filippo. Le pattuglie sono state allertate dallo scattare dell’allarme installato nell’esercizio commerciale.

Dopo avere già infranto le vetrate del supermercato con un escavatore trovato nel cantiere edile lì accanto, gli uomini hanno tentato di entrare puntando a rimuovere la cassa continua, con dentro gli incassi dell’ultimo periodo. I carabinieri, che stavano già perlustrando un’area poco lontana, sono

riusciti a intervenire in tempo. Così, i ladri sono stati costretti a scappare prima che la pala dell’escavatore toccasse la cassaforte e, quindi, senza riuscire a portare via niente.

Ora sono in corso i rilievi tecnico-scientifici da parte degli investigatori sul mezzo utilizzato. Gli inquirenti stanno anche acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e procedendo a sentire alcuni testimoni. Tutte verifiche che servono per tentare di identificare gli uomini che hanno partecipato al tentativo di spaccata.