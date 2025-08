Catania, colpi di pistola contro una gioielleria in viale Rapisardi

Pagina Fb Carabinieri

Ancora colpi di arma da fuoco in città. La scorsa notte ignoti, come riporta CataniaToday, hanno sparato diversi proiettili contro la saracinesca di una gioielleria in viale Mario Rapisardi, una delle arterie principali di Catania. I carabinieri sono intervenuti sul posto, mentre la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale ha effettuato i rilievi.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma la saracinesca è stata crivellata dai colpi. Si tratta del quarto episodio in città nel giro di un mese che vede l’impiego di armi da fuoco, un’escalation che preoccupa cittadini e istituzioni. I precedenti si erano verificati in viale della Regione, piazza San Cosimo e piazza Vicerè. Gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste investigative. Si lavora per ricostruire l’esatta dinamica e per identificare i responsabili. Non è escluso, al momento, alcun movente.