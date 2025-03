Colpi di pistola contro tre auto a Partinico. Indagano i carabinieri

Pagina Facebook Carabinieri

Tre auto sono state danneggiate da colpi d’arma fa fuoco la scorsa notte a Partinico, in provincia di Palermo, in via Ezio Tarantelli: una Yaris, una Fiat Punto e una C3. I proprietari – due donne e un uomo – sono tutti residenti a Partinico. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia locale.