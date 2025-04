Colpi di fucile contro un portone dopo una lite, arrestati due pregiudicati a Gela

Una lite per futili motivi e poi la vendetta, scattata sparando due colpi di fucile contro il portone di un’abitazione. Protagonisti di questa vicenda due pregiudicati di Gela di 41 e 27 anni, entrambi arrestati dai carabinieri. I fatti risalgono alla notte dello scorso 15 gennaio, quando i militari erano intervenuti presso l’abitazione di un operaio di 55 anni. Durante il sopralluogo i carabinieri recuperarono due cartucce calibro 12 di un fucile.

Grazie alle indagini le forze dell’ordine sono riusciti a risalire ai due pregiudicati. Durante il blitz che ha portato al loro arresto sono stati recuperati 1,6 chilogrammi di marijuana, 30 grammi di cocaina e hashish ma anche soldi in contati e materiale normalmente utilizzato da chi spaccia per confezionare le dosi. Al termine delle formalità di rito, uno degli arrestati è stato condotto presso la casa circondariale di Gela, mentre all’altro il provvedimento è stato notificato nella medesima struttura carceraria, si

trovava già detenuto per altro procedimento