Colpi di pistola contro la segreteria del deputato M5s Angelo Cambiano, indaga la polizia a Licata

Quattro colpi di pistola sono stati esplosi a Licata, in provincia di Agrigento, contro la vetrata della segreteria del deputato regionale siciliano del Movimento Cinque Stelle, Angelo Cambiano, ex sindaco della città dell’Agrigentino. In corso Serrovira sono al lavoro i poliziotti del commissariato cittadino, gli agenti della squadra mobile di Agrigento e la scientifica che hanno già sequestrato le quattro ogive. Non è chiaro se ad agire sia stata una sola persona o un gruppo di malviventi. Sulla vicenda è intervenuto anche il primo cittadino Angelo Balsamo: «A nome personale, della giunta comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo piena solidarietà e vicinanza all’onorevole Angelo Cambiano per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima e confido nell’operato delle forze di polizia affinché si possa fare luce su questo deplorevole episodio e si possano presto individuare i responsabili».