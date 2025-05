Mille colibrì appesi tra gli alberi all’orto botanico di Catania: «Ognuno può contribuire al cambiamento»

Foto di Bob Liuzzo su Facebook

È stata inaugurata nell’orto botanico di Catania Fai la tua parte, un’installazione urbana ideata e realizzata dal designer catanese Bob Liuzzo, composta da mille colibrì colorati stampati in 3D e sospesi tra i rami dell’ingresso principale dell’orto. Ispirata a una celebre favola africana, narra la storia di un colibrì che, mentre la foresta brucia, trasporta nel suo becco gocce d’acqua per spegnere l’incendio. «Sto facendo la mia parte… e voi?» è la frase che racchiude il senso profondo del progetto: ognuno di noi può contribuire al cambiamento, anche nel suo piccolo.

«E questo è il mio modo di contribuire, di fare la mia parte – dice Bob Liuzzo – di restituire qualcosa a Catania, una città che popola il cuore. Un atto d’amore che prende forma in mille colibrì colorati e un messaggio semplice: insieme possiamo trasformare ogni piccola goccia in un oceano immenso. All’inizio, un solo colibrì sembrava spaesato tra i rami delle dracene. Poi sono diventati dieci, cento, mille. E qualcosa è cambiato. Come i gesti che diventano movimenti, come le idee che diventano comunità, e cambiano il mondo intero o anche solo una vita».

L’opera si inserisce nel progetto WeCatania, nato nel 2020 come simbolo indipendente per la città, con l’obiettivo di promuovere una nuova narrazione urbana fondata su partecipazione, bellezza e responsabilità. I colori dei colibrì – rosso e azzurro per Catania, bianco e nero per il contrasto tra guerra e pace – ricalcano quelli del simbolo civico disegnato dallo stesso autore e liberamente utilizzabile da chiunque condivida i suoi valori (wecatania.it). L’installazione è arricchita da una componente interattiva: grazie a un QR code integrato, i visitatori possono ascoltare la favola del colibrì e approfondire il significato dell’opera mentre esplorano il suggestivo scenario dell’orto botanico.