Cocaina in una scatola di scarpe, arrestato 30enne a Palermo

La polizia ha arrestato un palermitano di 30 anni accusato di detenzione di oltre un chilo di cocaina che trasportava sullo scooter. Gli agenti della Squadra mobile, in sella a una moto nel corso di alcuni controlli al villaggio Santa Rosalia a Palermo, hanno bloccato l’uomo. Nel vano sotto la sella è stata trovata una scatola di scarpe con dentro il chilo di cocaina. Addosso l’indagato aveva altre quattro dosi di droga e anche in casa è stata trovata altra cocaina. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.