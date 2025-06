Vittoria, la cocaina nascosta negli slip e nella cappa della cucina

Un 24enne di Vittoria (in provincia di Ragusa) è stato arrestato dalla polizia per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di 24 grammi di cocaina. Notato in un atteggiamento sospetto dagli operatori della squadra investigativa impegnati in un’attività di contrasto allo spaccio, il giovane è stato sottoposto a un controllo. I poliziotti hanno trovato otto involucri termosaldati contenenti cocaina, pronti per lo smercio, nascosti all’interno della biancheria intima.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione del 24enne, nascosto all’interno della cappa della cucina, è stato trovato un involucro con dentro 21 grammi di cocaina ancora da confezionare. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e analizzata dalla polizia scientifica che ne ha confermato la natura. Il giovane vittoriese è stato arrestato.