Quattro involucri sul ciglio della strada, al di là del guard-rail, hanno insospettito un’autopattuglia della capitaneria di porto lungo la strada statale 114 Orientale sicula nel corso della scorsa notte. Per questo, i militari hanno recuperato e aperto le confezioni abbandonate lungo la strada: al loro interno hanno trovato una sostanza solida di colore bianco, immediatamente riconducibile alla cocaina. Arrivati in comando, si è provveduto a effettuare una formale pesatura delle confezioni, ognuna è risultata essere di circa un chilogrammo (il totale si appurava essere di 4,276 chili) e a informare l’autorità giudiziaria territorialmente competente.