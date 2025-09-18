Club nautico aperto ai ragazzi diversamente abili: «Per provare a far vivere l’emozione di andare in barca»

18/09/2025

In mare si è sempre tutti uguali. Per questo, domenica 21 settembre, dalle ore 17, l’associazione Un sorriso per la vita di Carlentini, nel Siracusano, organizza una giornata all’interno del porticciolo gestito dal club nautico Frandanisi, all’interno della Baia del Silenzio, in zona Castelluccio, dedicata ai ragazzi diversamente abili, alle loro famiglie e agli accompagnatori. Una seconda edizione, dopo le attività di ceramica e di pesca all’interno del piccolo porto, dello scorso anno. Che per questo 2025 vorrebbe arricchirsi di un’ulteriore esperienza per i ragazzi: «Provare a far vivere l’emozione di andare per mare in barca». Attraverso le imbarcazioni messe a disposizione dai soci del club, nel rispetto delle norme di sicurezza, previo consenso dei genitori e il benestare del personale educativo dell’associazione.

