Cinquanta bombe artigianali nella casa in costruzione: in carcere un 57enne a Mascali

Detenzione di materiali esplodenti pericolosi e di stupefacenti ai fini di spaccio. Sono questi i reati per cui è stato arrestato un 57enne di Mascali, in provincia di Catania: in casa sua i militari hanno trovato 50 bombe artigianali e diverse dosi di vari tipi di droghe.

Nel corso del blitz di questa mattina, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione con giardino del 57enne – una casa a due piani ancora in fase di costruzione – nella periferia del paese. All’interno dello stabile, i militari hanno trovato un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento: numerosi involucri di cellophane termosaldati con dentro marijuana e cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a un contenitore con stupefacente sfuso, bilance di precisione e strumenti per il confezionamento nascosti nel vano di un mobile al piano terra.

Le ricerche sono poi proseguite all’esterno dello stabile, comprese le aree nascoste da pietre e muretti, e in più punti, gli investigatori hanno recuperato bustine contenenti una sostanza di colore giallastro simile all’eroina, un sacchetto in panno chiaro con sostanza pietrosa, e un altro con cocaina del peso di circa 25 grammi. In un altro punto del giardino, invece, sotto un canaletto di irrigazione, è stato trovato un panetto di hashish da 100 grammi, sigillato insieme a un secondo pezzo da 48,23 grammi. Poco distante, su un muretto vicino all’ingresso, è stato scovato un sacchetto di plastica con cinque bustine di marijuana da circa 5 grammi ciascuna.

Nel corso della perquisizione, inoltre, i militari hanno scoperto un contenitore con circa 50 ordigni esplosivi artigianali, alcuni del peso di circa 50 grammi e altri addirittura di 100 grammi. Questi botti artigianali sono ordigni simili ai petardi potenziati, ma con una carica esplosiva non autorizzata e quindi potenzialmente letale, considerati armi improprie o vere e proprie bombe artigianali. L’uomo è stato

arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare in carcere, mentre tutto il materiale è sequestrato e verrà inviato al laboratorio per le analisi qualitative e quantitative.