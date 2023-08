Fine settimana al cinema, Oppenheimer tra le novità più attese in sala

Un fine settimana ricco di appuntamenti per gli amanti del cinema. Diverse le proiezioni proposte dalle sale siciliane in questo weekend a partire dall’atteso Oppenheimer. Uscito lo scorso 23 agosto, il film – di genere biografico, storico e drammatico – vede protagonista la storia di J. Robert Oppenheimer: noto per i suoi studi che hanno portato alle scoperte legate alla bomba atomica e il conseguente utilizzo durante le stragi di Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda Guerra Mondiale. In uscita sempre il 23 agosto anche La casa dei fantasmi, un film fantasy in cui si racconta di una madre single di nome Gabbie che assume una guida turistica, un sensitivo, un prete e uno storico per esorcizzare la loro villa appena acquistata dopo aver scoperto che è abitata da fantasmi. Queste le due novità in evidenza ma ci sono anche altre opzioni tra cui Barbie, film campione di incassi in questa stagione estiva: Barbie viene cacciata dal mondo di Barbieland perché non abbastanza perfetta e decide di mettersi in viaggio e cercare il suo posto in un altro mondo: quello degli esseri umani. Una produzione che abbiamo approfondito anche dal punto di vista sociologico. A seguire il film di azione Blue beetle, un supereroe neolaureato alla ricerca di un lavoro e del suo posto nel mondo che finisce, invece, per ritrovarsi in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo scarabeo.

Disponibile anche Shark 2 – L’abisso, un film di avventura dove una squadra di esploratori si immerge nelle profondità più recondite dell’oceano. Un viaggio che si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una lotta per la sopravvivenza tra megalodonti e saccheggiatori dell’ambiente. Un film d’animazione rivolto soprattutto ai più piccoli è Elemental: una proiezione in cui si incontrano due opposti. Ad Element City convivono le creature appartenenti ai quattro elementi: terra, aria, fuoco e acqua. Wade è un ragazzo d’acqua ed Ember è una ragazza di fuoco. C’è anche da considerare l’iniziativa Cinema Revolution, promossa dal Ministero della cultura – e valida fino al 16 settembre – in cui rientrano determinati film italiani ed europei al prezzo di 3,50 euro. Al momento tra i film compresi, in sala c’è la commedia I peggiori giorni. Uscita lo scorso 14 agosto, vede l’intreccio di diverse storie tutte ambientate durante le festività: il giorno di Natale un padre di famiglia annuncia ai suoi figli la malattia che lo sta logorando. Durante un primo maggio un imprenditore viene sequestrato da un ex dipendente. Un Ferragosto si infuoca per uno scontro tra classi sociali con la classica grigliata a fare da cornice. Informazioni rilevate da Uci Cinemas e The Space.