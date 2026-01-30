In Sicilia è stato attivato un conto corrente per donazioni a persone e attività colpite dal ciclone Harry. È intestato a Regione Siciliana Protezione civile con la causale: donazione emergenza ciclone Harry. L’Iban, pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione civile regionale, è IT0200804625000105458608.
Foto di Davide Vasta
Ciclone Harry, Regione attiva conto corrente per donazioni
