Ciclista muore investito da un’auto nel Palermitano

Un ciclista di 65 anni, Salvatore Liuzzo, originario di Termini Imerese ma residente a Trabia, in provincia di Palermo, è morto investito da un’auto nella zona di Altavilla Milicia. Sono intervenuti i sanitari del 118, il medico legale e i carabinieri. In base ai primi accertamenti, l’automobilista non sarebbe riuscito a evitare il ciclista, che stava effettuando una manovra, nonostante un tentativo di frenata che sarebbe visibile sull’asfalto.