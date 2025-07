Investito un ciclista a Paternò, è grave. Indagini per risalire al conducente dell’auto

Un ciclista è stato investito da un’auto stamattina lungo il ponte Barca, a Paternò (in provincia di Catania). Secondo quanto riportato dal sito 95047.it, il conducente della macchina non si sarebbe fermato dopo l’impatto per prestare soccorso all’uomo che era in sella alla bicicletta, ma si sarebbe allontanato a bordo del suo mezzo. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure all’uomo che ha riportato diverse ferite molto gravi. Per il ciclista, infatti, è stato poi necessario l’intervento da parte dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Sull’incidente sono in corso le indagini per risalire al conducente dell’auto e per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità dell’impatto.