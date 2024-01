Cibali, esplode una bombola in casa: un 38enne finisce in prognosi riservata

Una bombola di gas è esplosa in un’abitazione al piano terra in via Maltese, nel quartiere Cibali a Catania. In casa al momento dello scoppio si trovavano un 38enne e i suoi tre figli. Ma se i tre minori si trovavano in un’altra camera, peggio è andata all’uomo, trovato dai carabinieri riverso sul pavimento del soggiorno, in evidente stato di shock e con gli abiti lacerati dalle fiamme.

L’uomo e i suoi figli sono stati visitati dal personale del 118. I tre ragazzi sono illesi, mentre il padre ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo. È stato trasportato con urgenza presso il Trauma center dell’ospedale Cannizzaro, dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, per ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60 per cento del corpo.

Secondo i vigili del fuoco a causare l’esplosione sarebbe stata una scintilla che ha innescato la miscela, estremamente detonante, di aria e gas, in questo caso Gpl, fuoriuscito dalla bombola della stufa che si trovava nella veranda. La potenza della detonazione ha mandato in frantumi parte della casa e divelto gli infissi distruggendo tutte le vetrate.