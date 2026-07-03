Previste chiusure sull’autostrada Catania-Siracusa, in entrambe le direzioni, per dei lavori nelle gallerie. Lo annuncia Anas, con il cronoprogramma dei lavori di ammodernamento dei sistemi di ventilazione. Raccomandando ai guidatori di programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni e di prestare attenzione alla segnaletica. Sia a quella di cantiere che a quelle di viabilità alternativa prevista. Tutte le chiusure riguardano la fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino successivo.

Le chiusure dal 6 al 14 luglio

Le prime chiusura sull’autostrada Catania-Siracusa scatteranno tra lunedì 6 e venerdì 10 luglio. E ancora tra lunedì 13 e martedì 14 luglio. A risultare chiuso sarà il tratto, in direzione Siracusa, compreso tra lo svincolo Zona Industriale Nord e lo svincolo di Augusta. Chiuse anche le rampe dello svincolo di Lentini, sempre in direzione Siracusa.

Le chiusure dal 14 al 16 luglio

Nelle notti tra martedì 14 e giovedì 16 luglio, invece, toccherà a un altro tratto dell’autostrada Catania-Siracusa. Stavolta in direzione Catania. La chiusura riguarderà la strada compresa tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Catania. Vietando anche l’accesso alle rampe dello svincolo di Lentini, in direzione Catania.