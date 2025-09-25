Chiusura degli svincoli di Priolo fino al 3 ottobre, per la realizzazione della nuova linea elettrica

25/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Chiusura degli svincoli di Priolo, per consentire gli interventi di realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV Pantano – SE Priolo, avviati da Terna. Dal 30 settembre al 3 ottobre, dunque, saranno eseguite le attività di tesatura dei conduttori aerei lungo la Strada Statale 114 Siracusa–Catania.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni, nonché ridurre al minimo necessario le tempistiche di esecuzione delle attività, è prevista la chiusura degli svincoli di Priolo Gargallo–Cava Sorciaro e Priolo Sud–Floridia ,in entrambi i sensi di marcia nel tratto, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al 3 ottobre.

Durante la chiusura sarà indicato un percorso alternativo e saranno adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo i disagi alla circolazione. L’intervento fa parte del più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica siciliana di cui si sta occupando Terna, con l’obiettivo di rendere l’infrastruttura più efficiente e resiliente.

