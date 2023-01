Chiusura della statale 121 tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò. Orari e giorni

La prossima settimana, sulla strada statale 121 Catanese, nell’ambito dei lavori di ripristino del danno strutturale al cavalcavia della strada provinciale 15 causato dall’impatto con un mezzo pesante fuori sagoma, è prevista la chiusura della statale dal chilometro 12,000 al chilometro 17,500, al fine di ultimare gli interventi in progetto. Le lavorazioni saranno eseguite in fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, nelle notti comprese tra lunedì 16 e sabato 21 gennaio. A darne comunicazione, tramite una nota stampa, è l’Anas. Durante gli orari di chiusura, la statale sarà interdetta al transito in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò, con indicazioni sui percorsi alternativi segnalate in loco.