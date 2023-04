Viabilità, chiusa al traffico un tratto della statale 185 di Sella Mandrazzi

«A causa di un cedimento del piano viabile, causato dalle piogge torrenziali in corso e avvenuto all’altezza del chilometro 45,300, è stato chiuso al traffico un tratto della strada statale 185 di Sella Mandrazzi, a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina», si legge in una nota diffusa da Anas. Il traffico, da Giardini Naxos in direzione Novara di Sicilia è deviato al chilometro 50,100 sulla strada provinciale 7 I, con segnalazioni sul posto.