Tangenziale ovest Catania, chiusa di notte una corsia per lavori dopo un incidente

Lungo la carreggiata in direzione sud della Tangenziale ovest di Catania, tra gli svincoli di San Giorgio e A19, nella notte compresa tra venerdì 26 e sabato 27 maggio si procederà alla sostituzione di 23 metri di barriera spartitraffico, danneggiata in seguito all’impatto con un mezzo pesante. Da Anas fanno sapere che i lavori prevedono la chiusura della corsia di sorpasso, avranno inizio alle ore 20 del venerdì e si protrarranno fino a mezzogiorno del sabato, poiché sarà necessario attendere dieci ore per la maturazione della resina utilizzata durante l’intervento.