Incendi: chiusa la statale 114 tra Augusta e Priolo. Fumo invade entrambe le carreggiate

In provincia di Siracusa, la strada statale 114 Orientale Sicula è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Augusta, al chilometro 130,000, e di Priolo Gargallo, al chilometro 139,000, a causa di un incendio con fumo che invade le carreggiate all’altezza del chilometro 137,200, a Melilli. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.