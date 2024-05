Chiusa una gastropescheria abusiva nel Catanese: per il titolare una multa da 3000 euro

Una gastropescheria abusiva è stata chiusa a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. Durante i controlli effettuati dai Nas è stato accertato che il titolare – un pescivendolo di 57 anni di Acireale (sempre nel Catanese), non aveva ottenuto la registrazione sanitaria. Per questo, è stata sanzionata e chiusa la pescheria che produceva anche preparati da asporto.

Dalle verifiche effettuate, quindi, l’esercizio commerciale è risultato abusivo: per il titolare è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 3000 euro. L’Asp di Catania, inoltre, ha chiesto il provvedimento di chiusura del locale e ha presentato la diffida a non proseguire l’attività.