Incendi, chiusa l’autostrada A18 Catania-Messina in direzione San Gregorio. Lunghe code

Nella Sicilia devastata dalle fiamme si registra la chiusura dell’autostrada A18 Catania-Messina in direzione del capoluogo etneo. Gli automobilisti, come raccontano diversi testimoni a MeridioNews, sono rimasti a lungo incolonnati. «La polizia stradale ha imposto l’inversione del senso di marcia in direzione Acireale. Stiamo procedendo contromano per poi uscire dall’arteria». Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco con i carabinieri costretti a presidiare il comando provinciale di via Cesare Beccaria, a Catania. Incendi sono registrati nel capoluogo, ma anche nei paesi dell’hinterland. Le situazioni più gravi ad Acireale, Aci Catena, Nicolosi, Pedara e Valverde. Decine le famiglie evacuate.