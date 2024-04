Chiusa casa di riposo per anziani a Trapani, troppi ospiti

Ospitava anziani in numero superiore a quello autorizzato. Su disposizione del Comune di Trapani è stata chiusa la Casa della serenità, residenza per anziani in via della Terra. Tredici persone erano alloggiate in quattro camere, in un appartamento autorizzato per un massimo di otto ospiti in tre camere. Un anziano era sistemato in una brandina. Il 24 febbraio scorso i vigili urbani avevano fatto un sopralluogo nella struttura, su richiesta dei Servizi sociali del Comune ed era emerso il sovraffollamento. Il 18 aprile era intervenuto anche il Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo che aveva riscontrato le irregolarità.