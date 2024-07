Cenere dell’Etna, ordinanza del sindaco di Catania: per 48 ore stop ai mezzi a due ruote

Stop per 48 ore a bici, moto e monopattini. È il contenuto dell’ordinanza firmata dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, vista la presenza sul territorio comunale di ulteriore cenere dell’Etna – frutto dell’eruzione iniziata ieri sera – che si è aggiunta a quella che è caduta in città nelle scorse settimane. Il sindaco ha disposto che per le prossime 48 ore è vietata la circolazione di mezzi a due ruote (come biciclette, motocicli e monopattini). L’ordinanza, inoltre, dispone per tutti gli automezzi una velocità massima di 30 chilometri orari. L’ordinanza prescrive che «i cittadini devono depositare la sabbia vulcanica eliminata dagli spazi privati in contenitori di piccole dimensioni e sistemarla in prossimità delle abitazioni». La nota del Comune fa sapere che è in corso la raccolta dei sacchetti da parte degli operatori delle aziende incaricate.

Nella nota del Comune si legge anche che sta continuando l’attività di pulizia straordinaria delle strade dalla cenere vulcanica caduta nel territorio comunale di Catania nelle scorse settimane. «Le vie e le piazze in cui nei giorni precedenti non sono state effettuati gli interventi di pulizia nonostante le preventiva indicazione e disposizione dei cartelli stradali – dice il comunicato – sono stati riprogrammati per le notti del 25 e 26 luglio». «Per evitare disagi alla cittadinanza e per tutelare la salute pubblica – comunica il Comune di Catania – lo spazzamento meccanizzato e manuale di strade e piazze è stato programmato nelle ore notturne».