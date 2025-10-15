Catania, un cavallo morto in Circonvallazione: traffico rallentato

15/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un cavallo morto sulla Circonvallazione di Catania. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 6.15 di questa mattina, l’animale avrebbe avuto un malore e sarebbe stramazzato sull’asfalto in viale Oderico da Pordenone.

Il cavallo morto sulla Circonvallazione

Il cavallo deceduto questa mattina lungo la Circonvallazione di Catania era agganciato a un calesse. All’improvviso, si sarebbe accasciato a terra. Precisamente nel torna-indietro dello svincolo per il Policlinico, in direzione Ognina. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. L’animale deceduto è rimasto sull’asfalto in attesa di essere rimosso. Una situazione che ha causato un importante rallentamento al traffico.

Il precedente

Nel mese di luglio, sempre sulla Circonvallazione di Catania ma all’altezza del torna-indietro del tondo Gioeni, un cavallo era caduto sull’asfalto. In quel caso, l’animale era caduto durante una corsa clandestina mentre trainava un calesse con due persone a bordo. Il cavallo aveva riportato gravi ferite e una grande macchia di sangue era rimasta sul suolo. Poi l’animale era stato fatto sparire.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Condanna per il santone Pietro Capuana: per i giudici, gli «atti purificatori» erano violenze sessuali
Leggi la notizia

Un cavallo morto sulla Circonvallazione di Catania. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 6.15 di questa mattina, l’animale avrebbe avuto un malore e sarebbe stramazzato sull’asfalto in viale Oderico da Pordenone. Il cavallo morto sulla Circonvallazione Il cavallo deceduto questa mattina lungo la Circonvallazione di Catania era agganciato a un calesse. All’improvviso, si sarebbe accasciato […]

La Regione Siciliana ad Abu Dhabi: appalto da 300mila euro per la fiera alimentare negli Emirati
Leggi la notizia

Un cavallo morto sulla Circonvallazione di Catania. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 6.15 di questa mattina, l’animale avrebbe avuto un malore e sarebbe stramazzato sull’asfalto in viale Oderico da Pordenone. Il cavallo morto sulla Circonvallazione Il cavallo deceduto questa mattina lungo la Circonvallazione di Catania era agganciato a un calesse. All’improvviso, si sarebbe accasciato […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025
di

Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco. […]

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]