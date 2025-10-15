Un cavallo morto sulla Circonvallazione di Catania. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 6.15 di questa mattina, l’animale avrebbe avuto un malore e sarebbe stramazzato sull’asfalto in viale Oderico da Pordenone.

Il cavallo morto sulla Circonvallazione

Il cavallo deceduto questa mattina lungo la Circonvallazione di Catania era agganciato a un calesse. All’improvviso, si sarebbe accasciato a terra. Precisamente nel torna-indietro dello svincolo per il Policlinico, in direzione Ognina. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. L’animale deceduto è rimasto sull’asfalto in attesa di essere rimosso. Una situazione che ha causato un importante rallentamento al traffico.

Il precedente

Nel mese di luglio, sempre sulla Circonvallazione di Catania ma all’altezza del torna-indietro del tondo Gioeni, un cavallo era caduto sull’asfalto. In quel caso, l’animale era caduto durante una corsa clandestina mentre trainava un calesse con due persone a bordo. Il cavallo aveva riportato gravi ferite e una grande macchia di sangue era rimasta sul suolo. Poi l’animale era stato fatto sparire.