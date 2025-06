Cavalli, stalle abusive e droga: controlli della polizia a Catania

Proseguono i controlli della polizia di Stato a Catania contro le stalle abusive, la macellazione illegale e le corse clandestine. A Monte Po è stata scoperta una stalla irregolare con tre cavalli e un asino, tutti in buone condizioni ma privi di documentazione. Il titolare è stato multato per oltre 9.500 euro. I cavalli sono stati sequestrati con obbligo di regolarizzazione. A Librino, durante un controllo antidroga, il cane Maui ha trovato 100 grammi di cocaina nascosti in un edificio abbandonato. Le attività rientrano in un monitoraggio continuo disposto dalla questura di Catania.